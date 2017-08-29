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За более чем 10 лет присутствия компании "Газпром" в Кыргызстане в бюджет страны уплачено около 1 млрд долларов – Исаков

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/za-bolee-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445248-ru.html

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29 августа 2017, 14:39       Комментарии

БИШКЕК, 29.08.17 /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. За более чем 10 лет присутствия компании "Газпром" в Кыргызстане в бюджет страны уплачено около 1 млрд долларов. Об этом в ходе открытия нового административного здания компании "Газпром Кыргызстан" сообщил премьер-министр КР Сапар Исаков.
"Это уникально. Это тяжело представить. Вы знаете, что это треть внешнего долга страны. Я хотел особо поблагодарить за внимание и чуткое отношение к нашей экономике страны. Сегодняшнее мероприятие останется в истории нашей республики, потому что таким образом компания "Газпром" показывает свое реальное присутствие в нашей стране", - сказал он.
Сапар Исаков также сообщил, что цена за газ сегодня в разы меньше, нежели это было несколько лет назад. "Надо обратить внимание, что это с учетом того, что инфляция продолжается. Это говорит о реально советнических отношениях с Россией", - добавил премьер-министр Кыргызстана.
Он особо отметил, что с программой "Газпром" газом будут обеспечены все уголки Кыргызстана.

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