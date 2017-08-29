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ГРС: Теперь избиратели могут проверить историю своих перемещений

Источник:
http://kabar.kg/news/grs-teper...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445247-ru.html

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29 августа 2017, 14:43       Комментарии

Бишкек, 29.08.17 /Кабар/. На сайте shailoo.srs.kg появилась техническая возможность проверить историю своих перемещений с одного избирательного участка в другой, сообщили в пресс-службе ГРС.
По их информации, те избиратели, которые заполняли формы 2 или 3, при нажатии на надпись "показать" в рубрике "История перемещений" увидят на нижней стороне сайта дату заполнения анкеты, текущий избирательный участок, где будут голосовать и предыдущий участок, откуда и были перемещены.
По состоянию на 25 августа 2017 года по республике 4 тыс. 891 избиратель заполнили Форму 2 и 328 граждан - Форму 3.
До 30 сентября принимаются от избирателей заявления Форм 2 и 3.

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