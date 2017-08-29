С начала года соцвыплаты получили более 438 тыс человек

29 августа 2017, 14:52 Комментарии

Бишкек, 29.08.17 /Кабар/. За первое полугодие социальные выплаты в виде пособий и компенсаций получили более 438 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе МТСР КР.

По данным ведомства, за последние пять лет размер гарантированного минимального дохода увеличился с 370 до 900 сомов (рост – 530 сом). Размер ежемесячного пособия детям из малообеспеченных семей увеличился с 705 до 810 сомов.

На сегодняшний день численность получателей государственных пособий составляет 370,0 тыс. чел. Численность получателей ежемесячных пособий малообеспеченным семьям, имеющим детей (ЕПМС), составляет 283,7 тыс. человек и снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,4%, что связано с проведением определенных мер по усилению адресности назначения пособий.

Численность получателей ежемесячных социальных пособий (ЕСП) составила 86,2 тыс. человек.

В целом по республике средний размер ЕПМС составил 875,1 сом (рост - 14,5%). Средний размер ЕСП составил 2385,8 сомов.