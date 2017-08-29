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ЦИК: Претендент в президенты А.Келдибеков до 31 августа может предоставить документы о снятии судимостиЦИК: Претендент в президенты А.Келдибеков до 31 августа может предоставить документы о снятии судимости

С начала года соцвыплаты получили более 438 тыс человек

Источник:
http://kabar.kg/news/s-nachala...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445246-ru.html

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29 августа 2017, 14:52       Комментарии

Бишкек, 29.08.17 /Кабар/. За первое полугодие социальные выплаты в виде пособий и компенсаций получили более 438 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе МТСР КР.
По данным ведомства, за последние пять лет размер гарантированного минимального дохода увеличился с 370 до 900 сомов (рост – 530 сом). Размер ежемесячного пособия детям из малообеспеченных семей увеличился с 705 до 810 сомов.
На сегодняшний день численность получателей государственных пособий составляет 370,0 тыс. чел. Численность получателей ежемесячных пособий малообеспеченным семьям, имеющим детей (ЕПМС), составляет 283,7 тыс. человек и снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,4%, что связано с проведением определенных мер по усилению адресности назначения пособий.
Численность получателей ежемесячных социальных пособий (ЕСП) составила 86,2 тыс. человек.
В целом по республике средний размер ЕПМС составил 875,1 сом (рост - 14,5%). Средний размер ЕСП составил 2385,8 сомов.

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