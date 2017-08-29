29 августа 2017, 14:36 Комментарии

В Госкадровой службе еще не назначили исполняющего обязанности директора. Об этом АКИpress сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, служба работает в штатном режиме, на месте работают статс-секретарь, заместители. Но официально никто не назначен исполняющим обязанности директора.

Бывший директор Нурханбек Момуналиев занимал эту должность с 14 апреля 2016 года. А 26 августа 2017 года указом президента А.Атамбаева он был назначен руководителем Аппарата правительства - министром КР.