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Скончался экс-руководитель Аппарата Верховного суда Джекшен Джандралиев

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445244-ru.html

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29 августа 2017, 14:37       Комментарии

Вчера, 28 августа 2017 года, на 61 году жизни после сердечного приступа скончался экс-руководитель Аппарата Верховного суда Джекшен Джандралиев. Д.Джандралиев был уволен с должности руководителя Аппарата Верховного суда 5 июня 2017 года. Тогда причину увольнения в пресс-службе не стали комментировать.
Джекшен Эмилгазиевич Джандралиев свою трудовую деятельность начал в 1985 году стажером Калининского районного суда, затем в 1986 году стал старшим консультантом в Министерстве юстиции Кыргызской ССР.
С 1987 по 1991 год проработал судьей в Жайыльском (Калининском) районном суде. С 1991 по 1996 год занимал должность председателя Жайыльского (Калининского) районного суда.
С 1996 по 1999 год возглавлял Чуй-Токмокский городской суд.
С 1999 по 2003 год являлся председателем Ошского областного суда.
В 2004 году был назначен советником председателя Верховного суда КР.
С 2005 года по 2017 год был руководителем аппарата Верховного суда.

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