29 августа 2017, 14:37 Комментарии

Вчера, 28 августа 2017 года, на 61 году жизни после сердечного приступа скончался экс-руководитель Аппарата Верховного суда Джекшен Джандралиев. Д.Джандралиев был уволен с должности руководителя Аппарата Верховного суда 5 июня 2017 года. Тогда причину увольнения в пресс-службе не стали комментировать.

Джекшен Эмилгазиевич Джандралиев свою трудовую деятельность начал в 1985 году стажером Калининского районного суда, затем в 1986 году стал старшим консультантом в Министерстве юстиции Кыргызской ССР.

С 1987 по 1991 год проработал судьей в Жайыльском (Калининском) районном суде. С 1991 по 1996 год занимал должность председателя Жайыльского (Калининского) районного суда.

С 1996 по 1999 год возглавлял Чуй-Токмокский городской суд.

С 1999 по 2003 год являлся председателем Ошского областного суда.

В 2004 году был назначен советником председателя Верховного суда КР.

С 2005 года по 2017 год был руководителем аппарата Верховного суда.