Главы организаций, жаловавшиеся на давление со стороны претендента Э.Зарлыкова, признали, что давления не было, - ЦИК

29 августа 2017, 14:34 Комментарии

Руководители организаций, жаловавшиеся на давление со стороны претендента на должность президента Эрниса Зарлыкова, признали, что давления не было. Об этом стало известно 29 августа на брифинге председателя ЦИК Нуржан Шайлдабековой. "Вчера мы рассмотрели вопрос по претенденту Зарлыкову. Заявители, подавшие заявление, сами признали, что давления на них не оказывали. Были предоставлены подписные листы и, как сообщила рабочая группа по приему и проверке подписных листов, именно в тех учреждениях, чьи руководители подали заявление, не было принято ни одного листа по поддержке", - сказала она.

Ранее в территориальную избирательную комиссию Бишкека поступили заявления от руководителей ряда образовательных учреждений столицы об оказываемом давлении со стороны муниципальных служащих при сборе подписных листов за претендента на должность президента Э.Зарлыкова.

ТИК, рассмотрев обращение мэрии, направила документы в ЦИК и рекомендовал муниципалитету принять меры взыскания в отношении должностных лиц ЦООР, допустивших нарушение избирательного законодательства, вплоть до освобождения от занимаемой должности.