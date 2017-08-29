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ЦИК: Претендент в президенты А.Келдибеков до 31 августа может предоставить документы о снятии судимости

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445242-ru.html

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29 августа 2017, 14:50       Комментарии

У претендента на должность президента Ахматбека Келдибекова есть срок до 31 августа, чтобы предоставить документы о снятии судимости. Об этом стало известно 29 августа во время брифинга председателя ЦИК Нуржан Шайлдабековой.
По ее словам, на данный момент уточняется вопрос относительно срока погашения судимости претендентом.
"Дело в том, что согласно Уголовному кодексу КР, статье 76, для тяжких преступлений есть определенный срок погашения - 10 лет с момента отбытия наказания. Судимость может быть снята в досрочном порядке решением суда. Если после отбывания наказания человек вел себя безупречно, то он может подать ходатайство о досрочном снятии судимости. Мы уточняем эту информацию. Мы отправили запросы в суды и самому кандидату. Он вправе предоставить такие документы до 31 августа", - сказала она.

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