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ЦИК: В президенты баллотировались пять человек с уголовной ответственностью

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365500_ci...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445241-ru.html

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ЦИК проверил подписные листы еще трех кандидатов в президенты

29 августа 2017, 14:31       Комментарии

Пятерым кандидатам в президенты отказано в регистрации в связи с уголовной ответственностью. Об этом сегодня, 29 августа, на брифинге заявила председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова.
По ее словам, из подавших заявление 59 кандидатов на сегодняшний день в регистрации отказано 26 претендентам. Причины разные – несоответствие возрастному цензу, неоткрытие избирательного фонда, непредоставление пакета документов и другое. Девять человек сами отозвали свои заявления о выдвижении. Все они в основном являются самовыдвиженцами.
Шайлдабекова отметила, что пятерым кандидатам ЦИК отказала в регистрации в связи с тем, что они привлекались или привлекаются к уголовной ответственности.
Регистрация кандидатов завершится 10 сентября. Президентские выборы назначены на 15 октября.

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