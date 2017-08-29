ЦИК: В президенты баллотировались пять человек с уголовной ответственностью

29 августа 2017, 14:31 Комментарии

Пятерым кандидатам в президенты отказано в регистрации в связи с уголовной ответственностью. Об этом сегодня, 29 августа, на брифинге заявила председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

По ее словам, из подавших заявление 59 кандидатов на сегодняшний день в регистрации отказано 26 претендентам. Причины разные – несоответствие возрастному цензу, неоткрытие избирательного фонда, непредоставление пакета документов и другое. Девять человек сами отозвали свои заявления о выдвижении. Все они в основном являются самовыдвиженцами.

Шайлдабекова отметила, что пятерым кандидатам ЦИК отказала в регистрации в связи с тем, что они привлекались или привлекаются к уголовной ответственности.

Регистрация кандидатов завершится 10 сентября. Президентские выборы назначены на 15 октября.