Аиду Салянову принудительно приведут в зал суда

29 августа 2017, 14:33 Комментарии

Сегодня, 29 августа, в Ленинском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу экс-генпрокурора Кыргызстана Аиды Саляновой.

Отметим, утром адвокаты подсудимой просили суд отложить процесс в связи с тем, что у Саляновой болеет двухлетняя дочь.

Однако прокуроры выступили против данного ходатайства и просили перенести заседание на 14.00. Судья объявил перерыв до 14.00.

После обеда на процессе выяснилось, что подсудимая не смогла прийти в зал заседаний в связи с тем, что она находится в больнице с ребенком.

Прокуроры заявили ходатайство о принудительном приводе подсудимой. В итоге суд удовлетворил заявленное ходатайство и вынес постановление о принудительном приводе Саляновой.