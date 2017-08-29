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Аиду Салянову принудительно приведут в зал суда

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365502_ai...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445240-ru.html

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29 августа 2017, 14:33       Комментарии

Сегодня, 29 августа, в Ленинском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу экс-генпрокурора Кыргызстана Аиды Саляновой.
Отметим, утром адвокаты подсудимой просили суд отложить процесс в связи с тем, что у Саляновой болеет двухлетняя дочь.
Однако прокуроры выступили против данного ходатайства и просили перенести заседание на 14.00. Судья объявил перерыв до 14.00.
После обеда на процессе выяснилось, что подсудимая не смогла прийти в зал заседаний в связи с тем, что она находится в больнице с ребенком.
Прокуроры заявили ходатайство о принудительном приводе подсудимой. В итоге суд удовлетворил заявленное ходатайство и вынес постановление о принудительном приводе Саляновой.

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