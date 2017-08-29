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Текебаев - единственный кандидат с недействительными подписными листами

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365503_te...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445239-ru.html

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29 августа 2017, 14:44       Комментарии

Омурбек Текебаев является единственным кандидатом, чьи подписные листы признаны недействительными и недостоверными. Об этом сегодня, 29 августа, на брифинге заявила глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова.
Из всех кандидатов подписные листы полностью признаны недействительными и недостоверными только у Текебаева.
Шайлдабекова отметила, что если суд примет решение в пользу Текебаева и признает решение ЦИК незаконным, то ЦИК, в соответствии с законом, должна пересмотреть свое решение, но это не гарантирует допуска кандидата к выборам.
Ранее ЦИК признала подписи в пользу кандидата недостоверными, ссылаясь на то, что для сбора подписей должны были быть использованы средства из избирательного фонда кандидата, а судя по выписке из банка, со счета фонда не было никаких отчислений. Таким образом, из-за финансовых нарушений все подписные листы признаны недостоверными.
Юристы кандидата пытались обжаловать решение в суде, но межрайонный суд признал постановление ЦИК законным.

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