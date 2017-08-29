Текебаев - единственный кандидат с недействительными подписными листами

29 августа 2017, 14:44 Комментарии

Омурбек Текебаев является единственным кандидатом, чьи подписные листы признаны недействительными и недостоверными. Об этом сегодня, 29 августа, на брифинге заявила глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

Из всех кандидатов подписные листы полностью признаны недействительными и недостоверными только у Текебаева.

Шайлдабекова отметила, что если суд примет решение в пользу Текебаева и признает решение ЦИК незаконным, то ЦИК, в соответствии с законом, должна пересмотреть свое решение, но это не гарантирует допуска кандидата к выборам.

Ранее ЦИК признала подписи в пользу кандидата недостоверными, ссылаясь на то, что для сбора подписей должны были быть использованы средства из избирательного фонда кандидата, а судя по выписке из банка, со счета фонда не было никаких отчислений. Таким образом, из-за финансовых нарушений все подписные листы признаны недостоверными.

Юристы кандидата пытались обжаловать решение в суде, но межрайонный суд признал постановление ЦИК законным.