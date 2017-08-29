Школьные аттестаты с опечатками заменили на 80% — Минобрнауки

29 августа 2017, 14:27 Комментарии

БИШКЕК, 29 авг - Sputnik. Школьные аттестаты, выданные выпускникам с опечатками, сейчас меняют на новые документы, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан начальник управления дошкольного, школьного и внешкольного образования Министерства образования и науки Марат Усеналиев.

© Sputnik / Жоомарт УраимовГлава управления школьного, дошкольного и внешкольного образования Минобрнауки Марат Усеналиев Ранее в Минобрнауки пообещали исправить опечатки к началу приемной кампании в вузах - до 10 июля.

В табелях на кыргызском языке было написано, что "аттестат об общем среднем образовании недействителен". В этом случае выпал конец предложения. Строчка должна была выглядеть так: "Без аттестата об общем среднем образовании табель недействителен".

"До всех районных отделов образования и образовательных учреждений донесено, что данные аттестаты нужно принимать. На сегодня заменили уже 80 процентов этих документов", - пояснил Усеналиев.

По словам министра образования Гульнары Кудайбердиевой, сотрудник, допустивший ошибку в оформлении аттестатов, понес дисциплинарное наказание.

"Есть человеческий фактор. К сожалению, ошиблись специалист министерства и сотрудник типографии. Вопрос обсуждался на коллегии, виновник получил строгий выговор. Хотя я ставила вопрос об увольнении, коллеги не поддержали предложение", - сказала министр.

Отмечается, что ведомство разработало регламент, предусматривающий четкую ответственность за подобные ошибки.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });