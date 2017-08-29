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Школьные аттестаты с опечатками заменили на 80% — Минобрнауки

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445238-ru.html

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Свыше 70 детей из социально уязвимых семей Оша получили школьные рюкзаки

Дети из социально уязвимых семей Оша получили школьные рюкзаки к началу нового учебного года

29 августа 2017, 14:27       Комментарии

БИШКЕК, 29 авг - Sputnik. Школьные аттестаты, выданные выпускникам с опечатками, сейчас меняют на новые документы, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан начальник управления дошкольного, школьного и внешкольного образования Министерства образования и науки Марат Усеналиев.
© Sputnik / Жоомарт УраимовГлава управления школьного, дошкольного и внешкольного образования Минобрнауки Марат Усеналиев Ранее в Минобрнауки пообещали исправить опечатки к началу приемной кампании в вузах - до 10 июля.
В табелях на кыргызском языке было написано, что "аттестат об общем среднем образовании недействителен". В этом случае выпал конец предложения. Строчка должна была выглядеть так: "Без аттестата об общем среднем образовании табель недействителен".
"До всех районных отделов образования и образовательных учреждений донесено, что данные аттестаты нужно принимать. На сегодня заменили уже 80 процентов этих документов", - пояснил Усеналиев.
По словам министра образования Гульнары Кудайбердиевой, сотрудник, допустивший ошибку в оформлении аттестатов, понес дисциплинарное наказание.
"Есть человеческий фактор. К сожалению, ошиблись специалист министерства и сотрудник типографии. Вопрос обсуждался на коллегии, виновник получил строгий выговор. Хотя я ставила вопрос об увольнении, коллеги не поддержали предложение", - сказала министр.
Отмечается, что ведомство разработало регламент, предусматривающий четкую ответственность за подобные ошибки.
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