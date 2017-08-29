Задел комбайн при обгоне — близ Бишкека перевернулся автомобиль

29 августа 2017, 14:31 Комментарии

БИШКЕК, 29 авг - Sputnik. Близ Бишкека на объездной дороге перевернулся автомобиль марки Nissan Primera, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе УПМ ГУВД Чуйской области.

© фото очевидца, отправленное по Whats App-каналуБлиз Бишкека на объездной дороге перевернулся автомобиль марки Nissan Primera ДТП произошло 29 августа в 11.30 недалеко от улицы Алма-Атинской.

По информации УПМ, водитель неудачно обогнал комбайн, когда следовал с запада на восток. Легковушка зацепила косилку, что привело к опрокидыванию автомобиля.

Пострадавших нет.

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