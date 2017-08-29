Эксперты Кыргызстана и Узбекистана обсудили пограничные вопросы и перспективы развития экономических отношений

29 августа 2017, 14:18 Комментарии

Бишкек, 29.08.17. /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Сегодня в Бишкеке экспертное сообщество Кыргызстана и чрезвычайный и полномочный посол Республики Узбекистан в КР Комил Рашидов обсудили вопросы сотрудничества Кыргызстана и Узбекистана в решении пограничных вопросов.

В ходе круглого стола председатель Ассамблеи народа Кыргызстана Токон Мамытов сказал, что инициатива по решению вопросов приграничных территорий Кыргызстана и Узбекистана была поднята главами обеих стран, и решение данного вопроса имеет хорошую перспективу в развитии торгово-экономических отношений между государствами.

"Вопросы границы были инициированы как узбекской, так и кыргызской сторонами еще ранее, до подписании промежуточного соглашения, но в связи с тем, что политических решений по данному вопросу не принималось, он был затянут. Лед тронулся после визита главы нашего государства в Самарканд в 2016 году, затем после встречи президентов в Астане на саммите ШОС, где они сверили часы по выводу на качественный новый уровень двусторонних отношений, и политическое решение государств позволило им подписать промежутосное соглашение", - сказал Мамытов.

Он отметил, что при дальнейшем развитии двусторонних отношений необходимо вести работу в следующих направлениях: развитие торгово-экономических отношений, совершенствование торгово-пропускных пунктов на границах, а также совместная работа по обеспечению безопасности против террористической угрозы.

Напомним, что с августа 2016 года кыргызской и узбекской сторонами было проведено 15 встреч по обсуждению вопросов по делимитации и демаркации государственной границы. На сегодняшний день подготовлено описание проектов госграницы общей протяженностью 1 тыс 170,53 км, который стороны договорились включить в промежуточный Договор между Кыргызстаном и Узбекистаном о кыргызско-узбекской госгранице.