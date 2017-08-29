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Эксперты Кыргызстана и Узбекистана обсудили пограничные вопросы и перспективы развития экономических отношений

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/eksperty-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445235-ru.html

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29 августа 2017, 14:18       Комментарии

Бишкек, 29.08.17. /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Сегодня в Бишкеке экспертное сообщество Кыргызстана и чрезвычайный и полномочный посол Республики Узбекистан в КР Комил Рашидов обсудили вопросы сотрудничества Кыргызстана и Узбекистана в решении пограничных вопросов.
В ходе круглого стола председатель Ассамблеи народа Кыргызстана Токон Мамытов сказал, что инициатива по решению вопросов приграничных территорий Кыргызстана и Узбекистана была поднята главами обеих стран, и решение данного вопроса имеет хорошую перспективу в развитии торгово-экономических отношений между государствами.
"Вопросы границы были инициированы как узбекской, так и кыргызской сторонами еще ранее, до подписании промежуточного соглашения, но в связи с тем, что политических решений по данному вопросу не принималось, он был затянут. Лед тронулся после визита главы нашего государства в Самарканд в 2016 году, затем после встречи президентов в Астане на саммите ШОС, где они сверили часы по выводу на качественный новый уровень двусторонних отношений, и политическое решение государств позволило им подписать промежутосное соглашение", - сказал Мамытов.
Он отметил, что при дальнейшем развитии двусторонних отношений необходимо вести работу в следующих направлениях: развитие торгово-экономических отношений, совершенствование торгово-пропускных пунктов на границах, а также совместная работа по обеспечению безопасности против террористической угрозы.
Напомним, что с августа 2016 года кыргызской и узбекской сторонами было проведено 15 встреч по обсуждению вопросов по делимитации и демаркации государственной границы. На сегодняшний день подготовлено описание проектов госграницы общей протяженностью 1 тыс 170,53 км, который стороны договорились включить в промежуточный Договор между Кыргызстаном и Узбекистаном о кыргызско-узбекской госгранице.

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