Минюст предлагает обязать госорганы приобрести оборудование для считывания данных с чипа паспорта образца 2017 года

29 августа 2017, 14:05 Комментарии

Министерство юстиции предлагает принять проект постановления, регулирующий проблемные вопросы, связанные с использованием новых паспортов гражданина Кыргызстана образца 2017 года.

В ведомстве напоминают, что в новом паспорте сведения о национальности, семейном положении и месте жительства гражданина содержатся в электронном чипе, в отличие от паспорта образца 2004 года, где эти данные отражались в текстовом формате на лицевой и оборотной сторонах паспорта.

Однако данные нововведения привели к некоторым затруднениям при обращении граждан в органы государственной власти, а также при получении государственных и муниципальных услуг и совершении нотариальных действий, поскольку на сегодняшний день финансово-кредитные учреждения, государственные органы и органы местного самоуправления не могут получать (считывать) данные с чипа идентификационной карты образца 2017 года в виду отсутствия соответствующих оборудования и программных обеспечений.

При этом гражданин, получивший новый паспорт, но столкнувшийся с проблемой непредоставления каких-либо услуг, имеет право требовать предоставления таких услуг в соответствии с законодательством (обращение в компетентные органы либо в суд).

Вместе с тем, в Минюсте сообщают, что для решения данных проблем существует несколько способов получения сведений о персональных данных гражданина, находящихся в чипе паспорта образца 2017 года, в том числе с помощью мобильных устройств и контактных, бесконтактных считывателей смарт-карт.

По данным ведомства, ранее было принято решение о необходимости временного предоставления доступа к порталу электронных услуг юридическим лицам, органам государственной власти и органам местного самоуправления путем заключения с Государственной регистрационной службой соглашения о предоставлении информации персонального характера в режиме онлайн через веб-сервис.

На сегодняшний день циркулярные письма о возможности подписания соглашения направлены в адрес всех государственных и муниципальных органов, финансово-кредитных учреждений, а также государственных и частных нотариусов. Однако до сих пор соглашения не подписаны ни одним государственным органом и органом местного самоуправления.

В связи с чем проектом постановления предлагается поручить ГРС принять необходимые организационно-технические меры по обеспечению доступа к порталу электронных услуг органам государственной власти или органам местного самоуправления и их должностным лицам для получения сведений о персональных данных субъекта (национальность, семейное положение и адрес местожительства), находящихся в чипе паспорта образца 2017 года.

Кроме того, получателю дается возможность на основании данного постановления обратиться в ГРС с заявкой оформления доступа к сведениям на безвозмездной основе, тем самым будут созданы условия для граждан в реализации своих прав при обращении в органы государственной власти или органы местного самоуправления на основе паспорта образца 2017 года.

Необходимо отметить, что получатели сведений персонального характера имеют право получать персональные данные только тех граждан, которые обратились за получением каких-либо услуг и исключительно для выполнения функций в пределах своих полномочий и компетенции, установленных законодательством КР после получения его согласия, то есть получение сведений о персональных данных третьих лиц запрещается.

Также, соответствии с проектом, государственные органы исполнительной власти и иные органы государственной власти в срок до 31 декабря 2017 года должны принять меры по приобретению и установке соответствующего оборудования и программного обеспечения для считывания персональных данных из чипа ID-карты в соответствии с законодательством КР в сфере государственных закупок, а также обеспечить предоставление услуг населению на основе идентификационной карты образца 2017 года.