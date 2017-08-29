Мама проверяла, не умерла ли я, — исповедь бывшей анорексички из Бишкека

29 августа 2017, 13:51 Комментарии

Недавно я обедала в кафе и оказалась свидетелем диалога молодых девушек. Красивые и стройные, словно сошедшие с обложек глянца, они обсуждали проблему похудения. Казалось бы, кому-кому, а им точно не стоит об этом задумываться.

- Я не знаю, как избавиться от своих жирных ляжек! - с грустью воскликнула одна из них. Отмечу, что ляжек, тем более жирных, там не наблюдалось и в помине.

- Попробуй сесть на голод, - посоветовала ей подруга, - говорят, за день уходит по килограмму.

"Сесть на голод" - эта нелепая фраза всколыхнула во мне неприятные воспоминания.

Дело было на втором курсе. Скажу сразу, я никогда не была худенькой, но считала, что мой вес "в пределах нормы". Впрочем, так оно и было, но это понимаю только сейчас, спустя время.

Университет, учеба, влюбленности... С этого все и началось, наверное. Мальчик, с которым я дружила и в котором не чаяла души, как-то обмолвился, что мне не мешало бы похудеть. Сказал и забыл. А я запомнила.

Дома посмотрела на себя в зеркало и с ужасом осознала, что не помещаюсь в него. В голове все перевернулось в один момент. Я жирная! Это приговор, который не подлежит обжалованию. Забегая вперед, отмечу, что травма, принесенная этим осознанием, до сих пор не излечена.

С завтрашнего дня не буду есть! Ни о каких диетах речи быть не могло. Больше пафоса - меньше толка. Я решила идти сразу на радикальные меры. Мне для этого не нужны были понедельники, очередное лето и прочие отговорки, которые придумывают себе люди. Или сейчас, или никогда.

На следующий день я действительно отказалась от еды. Не ела абсолютно ничего, только пила воду. Очень много воды. Она некалорийная, поэтому была единственной роскошью, которую я себе могла позволить. Первые три дня есть хотелось до боли. Я чуть ли не со слезами проходила мимо кухни, но сдерживала себя. Когда голод становился невыносимым, выпивала литр воды залпом, чтобы заполнить желудок. На какое-то время забывала о еде, а потом ритуал повторялся. Я до сих пор не могу спокойно вспоминать те дни.

Через три дня я перестала ощущать голод. Мне больше не хотелось есть, от слова "совсем". Это была какая-то эйфория. Я чувствовала необыкновенную легкость во всем теле. Мне хотелось летать, творить и наслаждаться жизнью. Я не испытывала голода, даже когда видела еду, радовалась тому, что могу обойтись без нее, и поражалась своей силе воли. Радость мою скрашивали весы, которые каждый день показывали отвес в килограмм. Килограмм! Представляете? За неделю я похудела на 7 килограммов, но на этом я не остановилась.

Эйфория продлилась недолго - через полторы недели после начала голодовки я ощутила безмерную усталость. Мне просто ни на что не хватало сил. Чтобы подняться на 4-й этаж в университете, я тратила в среднем 15 минут, потому что мне приходилось делать остановки, чтобы отдышаться и восстановить силы. В принципе это было предсказуемо. Организм не получает калорий, следовательно, черпать энергию для жизни ему неоткуда. После учебы мне хватало сил только на то, чтобы доползти до постели и уснуть. Кстати, да - когда не ешь, все время спишь. Организм включает режим энергосбережения, и ты просто существуешь. Тебе не грустно, не весело, просто никак. Цвет лица становится землисто-серым, а под глазами появляются черные круги. Ах да, еще появляется запах ацетона изо рта. Подробность, конечно, неприятная, но очень существенная.

Две недели без еды. С этого момента начинается ад. Ты перестаешь воспринимать реальность, живешь в каком-то своем мире. Цифры на весах не могут не радовать. У тебя уже заметно выпирают ключицы и позвоночник. Мама, обнимая тебя, сдерживает слезы. Ты на глазах превращаешься в скелет, "бабочку", как любят называть данное явление в специальных группах. Тебя радуют эти кости, отсутствие жира, то, что живот почти прилип к позвоночнику, а вещи стали значительно больше и с тебя уже спадают джинсы, которые когда-то были в обтяжку.

Три недели голода. Тебе не хочется уже вообще ничего. Сон длился сутками, стали появляться голодные обмороки. В университете, на улице, дома... Синяки и раны перестают заживать, но ты уже не чувствуешь боли. И постоянный холод. От него невозможно скрыться. Не помогут ни одеяло, ни кипяток. Это холод внутри тебя.

Родители уговаривают съесть хоть что-то, но ты стоишь на своем. Когда спишь, они приходят, чтобы проверить твое дыхание. Дышишь ли ты? Я не представляю, насколько страшен был процесс моего похудения для родителей. Видеть, как твой ребенок тает на глазах... Врагу не пожелаешь.

А потом больница, психиатр, куча таблеток и диагноз "анорексия". К слову, хотелось бы отметить, что анорексия - это психическое расстройство, а не худоба. То есть ею могут болеть и полные девушки, а вот дистрофия - уже следствие. Но это другая история.

Итог: за три недели я похудела на 15 килограммов, но очень подорвала здоровье - как физическое, так и психическое. С тех пор прошло уже больше двух лет, а я до сих пор не могу принять свое тело таким, какое оно есть. С ужасом вспоминаю, что пришлось пережить мне и моим близким. Мы через это прошли.

Поэтому сейчас, когда я слышу, что девочки в погоне за фигурой собираются пойти на столь экстремальные методы похудения, внутренне вздрагиваю.

Для чего я рассказала свою историю? Может, кому-то она послужит почвой для размышлений над тем, что не стоит оскорблять человека только потому, что он полнее или худее вас, а также над тем, что надо принимать свое тело таким, какое оно есть. Иначе, если человек встает на путь бездумного похудения, повернуть обратно будет очень сложно.

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