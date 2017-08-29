Театру оперы и балета вернут свой исторический цвет – красный гранит, переходящий в розовый туф

29 августа 2017, 13:43 Комментарии

Бишкек, 29.08.17 /Тумара Туратбекова - Кабар/. На реставрацию театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева государство выделило 37 млн 400 тыс сомов.

Как сообщает генеральный директор театра Болотбек Осмонов, ремонт проходит согласно правилам технического и авторского надзора.

"Мы надеемся закончить реставрацию всего здания, а именно наружного вида, крыши, оркестровой ямы, туалетов, а также косметический ремонт в отдельных местах к началу октября", - отметил гендиректор. По его словам, здание вернет свой родной цвет: красный гранит, переходящий в пепельно-розовый туф.

Театр в этом году отмечает свой юбилей – 75 лет, по случаю чего в Бишкеке пройдет международный оперный фестиваль.

"Открытие следующего театрального сезона намечено на 14 октября, в эти дни начнется 3-й международный оперный фестиваль имени Булата Минжилкиева, на который приедут солисты из 7 стран, а 22 октября пройдет большой гала-концерт, где примут участие международные и местные солисты", - сообщил Осмонов.

Фото Романа Гайнанова