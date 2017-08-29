По Кыргызстану днем без осадков — прогноз погоды на 30 августа

29 августа 2017, 13:48 Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 30 августа. По сообщению Кыргызгидромета, ночью в Иссык-Кульской, Нарынской областях и в горных районах Чуйской, Ошской, Жалал-Абадской областей местами кратковременные дожди, грозы, в высокогорной зоне снег, по остальной территории без осадков. Днем без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, ночью по акватории Иссык-Куль до 15-20 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью: +13...+18

днем: +29...+34

Таласская область

ночью: +7...+12

днем: +28...+33

Баткенская область

ночью: +14...+19

днем: +31...+36

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: +14...+19

днем: +30...+35

Иссык-Кульская область

ночью: +7...+12

днем: +21...+26

Нарынская область

ночью: +4...+9

днем: +24...+29

В Бишкеке без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +15...+17, максимальная температура воздуха днем +32...+34.

Температура воды у северного побережья озера Иссык-Куль днем 28 августа составила +21,1 градуса, 29 августа утром была +20 градусов.