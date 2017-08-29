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Минобразования: Учителя за 1 сентября должны получить двойную оплату

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365491_mi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445226-ru.html

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29 августа 2017, 13:17       Комментарии

Учителя получат оплату за 1 сентября в двойном размере. Об этом сегодня, 29 августа, в ходе пресс-конференции сообщила министр образования и науки КР Гульмира Кудайбердиева.
Глава Минобразования отметила, что если 1 сентября выпадает на праздничный день, то согласно Трудовому кодексу работающие в эти дни получают двойную оплату. Кудайбердиева отметила, что жалобы о том, что в ее ведомстве на данный вопрос отвечают грубо педагогам, министр сказала, что разберется с этим.
"Мы говорили о том, что у нас 1 сентября выпало на праздник. Если законодательство говорит, что будет оплата в двойном размере - значит будет в двойном размере", - сказала Кудайбердиева.

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