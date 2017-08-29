ГКНБ: Ликвидированные боевики готовили теракты ко Дню независимости

29 августа 2017, 13:33 Комментарии

Сегодня, 29 августа, ГКНБ КР в ходе проводимых контртеррористических мероприятий ликвидирована вооруженная террористическая группировка, ранее разыскиваемая после инцидента с сотрудниками УПМ МВД КР.

Напомним, в ночь с 23 на 24 августа в Бишкеке на пересечении улицы Ауэзова и проспекта Чуй патрульной милицией была остановлена автомашине марки "Ниссан Пресаж". В ходе проверки личности водителя автомашины, а также попытки осмотра его салона, пассажиры автомобиля вытащили пистолет Макарова и боевую гранату (предварительно выдернув чеку) и, угрожая правоохранителям, скрылись в неизвестном направлении.

В рамках реагирования на совершенное преступление органами ГКНБ были ориентированы подразделения МВД о количестве и составе террористической группы, для организации розыска по установлению и задержанию преступников.

Установлено, что террористическая группировка планировала реализовать преступные замыслы в период празднования Дня независимости КР, предусматривающие совершение вооруженного нападения и терактов в г. Бишкеке и Чуйской области с использованием самодельных взрывных устройств (СВУ).

28 августа в ходе проводимых совместно с МВД КР оперативных мероприятий ГКНБ в г. Бишкек задержан один из членов данной МТО М.Б, в автомашине которого и по месту жительства обнаружены и изъяты револьвер, боевые патроны различного калибра, магазины пистолета Макарова, а также различные электронные носители информации.

29 августа спецслужбами установлено местонахождение остальных членов террористической группировки – Т.И., Ж.у.Ж. и К.Д. В ходе проведения спецоперации в Жайылском районе преступники были блокированы и им было предложено сдаться. На требования сотрудников ГКНБ преступники открыли огонь. В ходе ответного огня бойцами спецподразделения "Альфа" боевики Т.И. и К.Д. были ликвидированы. Третий член МТО Ж.у.Ж. получил ранение и доставлен в больницу. Потерь и ранений среди сотрудников ГКНБ нет.

При осмотре места происшествия следственно-оперативной группой обнаружена граната РГД-5, которая была обезврежена на месте, а также пистолет Макарова и ножи.

Кроме того, чекистами установлены и задержаны пособники террористической группы К.О, 1960 г.р., и Т.А, 1985 г.р. Они водворены в СИЗО ГКНБ КР.

По данному факту возбуждено уголовное дело и ведется расследование.