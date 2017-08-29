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Эксперт рассказал о возможной повестке встречи Атамбаева и Мирзиёева

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365496_ek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445224-ru.html

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"Бескровная революция" президента Атамбаева

29 августа 2017, 13:36       Комментарии

На предстоящей встрече в Бишкеке президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и кыргызского лидера Алмазбека Атамбаева одним из главных вопросов обсуждения станет региональная безопасность. Об этом сегодня, 29 августа, на круглом столе в пресс-центре "ВБ" предположил эксперт по безопасности Токон Мамытов.
Мамытов считает, что на повестке встречи двух глав государств будут вопросы по кыргызско-узбекской госгранице, улучшению политических и торгово-экономических отношений. Но основным вопросом может стать проблема борьбы с ИГИЛ.
"События, которые разворачиваются в сопредельной стране, в Афганистане, говорит о том, что ИГИЛ уже обосновался на границах СНГ и сопредельных государств. ИГИЛ нашел общий язык с некоторыми движениями. Задача у них (ИГИЛ) - не талибы, их задача - это Ферганская долина. И по этим вопросам они (президенты КР и РУз) будут обмениваться мнениями. Я даже уверен, что главы государств придут к общему пониманию и мы вместе будем инициировать ряд мероприятий по вопросам безопасности перед другими нашими союзниками", - предположил эксперт.
Напомним, президент Алмазбек Атамбаев заявил о предстоящем визите президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Бишкек. Это будет первый визит Мирзиёева в Кыргызстан после избрания президентом в декабре 2016 года.

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