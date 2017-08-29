Водителям на заметку — близ Бишкека открыли первую газозаправочную станцию

29 августа 2017, 13:26 Комментарии

БИШКЕК, 29 авг - Sputnik. В селе Ленинском под Бишкеком сегодня торжественно открыли первую современную автомобильную газонаполнительную компрессорную станцию (АГНКС, экозаправка).

В церемонии открытия АГНКС принял участие председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер.

По его словам, газомоторное топливо выигрывает у традиционных по экологичности и безопасности.

"Мы реализуем в России и других странах программу развития газомоторного топлива. Станция соответствует современным стандартам - удобна для заправки автобусов и легковых и грузовых авто. Скоро появятся еще четыре подобные точки", - сказал Миллер.

По данным пресс-службы ОсОО "Кыргызгазпром", хотя станция расположена в Чуйской области, планируется, что она будет обеспечивать столичный транспорт, например, недавно приобретенные мэрией Бишкека 200 автобусов, которые работают на природном газе.

Переход водителей на данный вид топлива (метан) имеет ряд ключевых преимуществ. Использование природного газа позволит потребителям существенно снизить траты на заправку машин. Экономия по сравнению с бензином около 15 процентов.

Другое не менее важное достоинство заправки транспортного средства природным газом - экологичность. В выхлопных газах полностью отсутствует опасный свинец, а содержание углекислого газа значительно меньше, чем в автомобилях, заправляемых бензином. Кроме того, газовое топливо заметно снижает расход масла и увеличивает срок службы двигателя.

Всего в Кыргызстане четыре АГНКС, однако они были построены еще в советское время и уже практически не функционировали.

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