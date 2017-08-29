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ЦИК проверил подписные листы еще трех кандидатов в президенты

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/tsik-p...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445222-ru.html

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29 августа 2017, 13:15       Комментарии

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР проверила подписные листы еще трех кандидатов в президенты КР.
По сообщению ЦИК, от уполномоченных представителей кандидата Адахана Мадумарова поступило 42 тыс. 303 подписей избирателей.
Согласно заключению рабочей группы по приему и проверке подписных листов, выявлено 1 тыс. 235 недостоверных и недействительных подписей, что в исчислении от общего количества принятых подписей составляет 6 тыс. 175 подписей.
На основании заключения рабочей группы, достоверными определены 36 тыс. 128 подписей.
От уполномоченных представителей кандидата Азимбека Бекназарова поступило 56 тыс. 439 подписей избирателей.
Выявлено недостоверных и недействительных 5 тыс. 14 подписей, что в исчислении от общего количества принятых подписей составляет 25 тыс. 70 подписей. Достоверными определены 31 тыс. 369 подписей.
От уполномоченных представителей кандидата Эрниса Зарлыкова поступило 48 тыс. 75 подписей избирателей.
У этого кандидата выявлено недостоверных и недействительных 1 тыс. 513 подписей, что в исчислении от общего количества принятых подписей составляет 7 тыс. 565 подписей. Достоверными определены 40 тыс. 510 подписей.

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