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Украина предлагает законодательно закрепить за Россией статус "государства-агрессора"

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/ukrain...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445221-ru.html

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29 августа 2017, 13:12       Комментарии

Украина предлагает законодательно закрепить за Россией статус "государства-агрессора". Документ, наделяющий РФ соответствующим "статусом", по предварительной информации, будет внесен на рассмотрение в Верховную раду осенью 2017 года.
По словам представителя президента страны Петра Порошенко в Верховной раде Ирины Луценко, на Украине подготовили новый законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором Россия впервые будет официально названа "государством-агрессором".
Также документ, который предложат рассмотреть депутатам, прописывает право государства на самооборону в случае агрессии в отношении Украины, что позволит официальному Киеву защищать целостность государства на законных основаниях, со ссылкой на Устав ООН.
Неподконтрольные официальному Киеву районы Луганской и Донецкой областей в документе именуются как "временно оккупированные территории".
Интересно, что по проекту закона проведены консультации с несколькими странами, членами так называемой "Нормандской четверки", в том числе и с представителями России.

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