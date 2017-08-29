29 августа 2017, 13:12 Комментарии

Украина предлагает законодательно закрепить за Россией статус "государства-агрессора". Документ, наделяющий РФ соответствующим "статусом", по предварительной информации, будет внесен на рассмотрение в Верховную раду осенью 2017 года.

По словам представителя президента страны Петра Порошенко в Верховной раде Ирины Луценко, на Украине подготовили новый законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором Россия впервые будет официально названа "государством-агрессором".

Также документ, который предложат рассмотреть депутатам, прописывает право государства на самооборону в случае агрессии в отношении Украины, что позволит официальному Киеву защищать целостность государства на законных основаниях, со ссылкой на Устав ООН.

Неподконтрольные официальному Киеву районы Луганской и Донецкой областей в документе именуются как "временно оккупированные территории".

Интересно, что по проекту закона проведены консультации с несколькими странами, членами так называемой "Нормандской четверки", в том числе и с представителями России.