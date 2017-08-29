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Дело об обезглавленной женщине. Возбуждено дело по статье "Убийство с особой жестокостью"

Источник:
http://kabar.kg/news/delo-ob-o...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445220-ru.html

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В Оше задержаны родственницы обезглавленной женщины

Дело об обезглавленной женщине — задержаны сноха и ее сестра

29 августа 2017, 13:04       Комментарии

Бишкек, 29.08.17. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. 25-летняя невестка и ее 37-летняя родная сестра полностью признали вину в убийстве и расчленении женщины в городе Ош. Об этом агентству "Кабар" сообщили в ГУВД южной столицы.
Сообщается, что в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье "Убийство с особой жестокостью".
Как пояснили в милиции, причиной убийства стала ссора. Как оказалось, невестка ударила свекровь камнем по голове, в результате чего женщина скончалась. Чтобы замести следы, убитой отрезали голову.
Отрезанную голову подозреваемые выбросили в мусорную урну, которую позже вывезли на городскую свалку. В милиции добавили, что туда в этот день вывезли мусор еще около 150 машин.
В этой груде мусора, скорее всего, по словам милиционеров, отрезанную часть тела найти будет непросто.
Напомним, что подозреваемые в жестоком убийстве задержаны и водворены в ИВС города Ош.

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