Дело об обезглавленной женщине. Возбуждено дело по статье "Убийство с особой жестокостью"

29 августа 2017, 13:04 Комментарии

Бишкек, 29.08.17. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. 25-летняя невестка и ее 37-летняя родная сестра полностью признали вину в убийстве и расчленении женщины в городе Ош. Об этом агентству "Кабар" сообщили в ГУВД южной столицы.

Сообщается, что в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье "Убийство с особой жестокостью".

Как пояснили в милиции, причиной убийства стала ссора. Как оказалось, невестка ударила свекровь камнем по голове, в результате чего женщина скончалась. Чтобы замести следы, убитой отрезали голову.

Отрезанную голову подозреваемые выбросили в мусорную урну, которую позже вывезли на городскую свалку. В милиции добавили, что туда в этот день вывезли мусор еще около 150 машин.

В этой груде мусора, скорее всего, по словам милиционеров, отрезанную часть тела найти будет непросто.

Напомним, что подозреваемые в жестоком убийстве задержаны и водворены в ИВС города Ош.