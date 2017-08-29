В Ноокатском отделе Минтруда и соцразвития выявлены 25 человек, незаконно подучивших должность

29 августа 2017, 13:20 Комментарии

В результате комиссионной проверки и аудита в Ноокатском отделе Министерства труда и социального развития выявлены 25 человек, незаконно получившие должности. Об этом на коллегии ведомства 29 августа сообщил статс-секретарь Бактыбек Жекшенов. По его словам, выявлены 25 сотрудников, которые получили должности без проведения конкурса.

"По этим сотрудникам будут приняты меры, но мы пока не можем сказать, будут ли уволены все. Некоторые получили должности без соответствующего конкурса в 2004 году (когда конкурса как такового не было вообще), некоторые были представлены на должность до проведения конкурса или были переведены на одну должность с другой без конкурса", - сказал он.

Также, по его словам, были выявлены факты, где сотрудники райотдела имели только среднее образования, выявлено 4 факта, когда сотрудники сами делали записи в трудовые книжки, что является подделкой документов.

Статс-секретарь отметил, что все материалы по делу переданы в районную прокуратуру.