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Посол Узбекистана не раскрыл подробности визита Шавката Мирзиёева в Бишкек

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365490_po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445218-ru.html

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29 августа 2017, 12:33       Комментарии

Посол Узбекистана в Кыргызстане Комил Рашидов не раскрыл подробности визита президента Шавката Мирзиёева в Бишкек.
Вчера, 28 августа, во время рабочей поездки в Ошскую область президент Алмазбек Атамбаев заявил о предстоящем визите главы Узбекистана Шавката Мирзиёева на следующей неделе. В соседней республике поездку в Бишкек пока не анонсировали. Не стал комментировать точную дату приезда Мирзиёева и узбекский посол Рошид Камалов, который призвал дождаться информации из официальных источников.
"Давайте не будем спешить и будем следить за новостями пресс-службы аппарата президента и министерств иностранных дел наших стран, тогда все будет ясно", - сказал дипломат.
Отметим, предстоящий визит Шавката Мирзиёева в Бишкек станет первым в статусе президента. Саммит глав государств СНГ в Бишкеке в сентябре прошлого года Мирзиёев пропустил в связи с подготовкой к президентским выборам. Тогда страну представлял министр иностранных дел РУз Аблазиз Камилов.

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