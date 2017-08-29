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Доха готова рассмотреть вопрос о безвизовом режиме для кыргызстанцев

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365494_do...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445217-ru.html

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29 августа 2017, 13:13       Комментарии

Доха готова рассмотреть вопрос о безвизовом режиме для кыргызстанцев. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.
Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Государстве Катар Нуран Ниязалиев встретился с директором Департамента консульской службы МИД Мохаммедом Абдуллой Аль-Субаи.
В ходе состоявшейся беседы кыргызский дипломат проинформировал о внедрении внешнеполитическим ведомством системы "Электронная виза" в рамках проекта "Таза Коом", которая позволит гражданам иностранных государств получать туристические и деловые визы через интернет. Он также сообщил, что в связи с предстоящими президентскими выборами впервые в истории страны в г. Доха образован избирательный участок №9050, где могут проголосовать граждане КР. Отмечая вклад кыргызстанцев в катарскую экономику, Ниязалиев подчеркнул важность рассмотрения вопроса о введении безвизового режима для граждан КР.
Со своей стороны посол Мохаммед Абдулла Аль-Субаи, поздравив кыргызскую диаспору с предстоящим Днем независимости, пожелал успешного проведения голосования в Дохе на президентских выборах 15 октября. Он проинформировал о процедуре внедрения безвизового режима для иностранцев и заверил в готовности катарской стороны внимательно изучить просьбу об освобождении граждан КР от необходимости получения катарской въездной визы в рамках следующего этапа визовой политики страны.

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