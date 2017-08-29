Убиты двое — ГКНБ сообщил подробности спецоперации в Жайыльском районе

29 августа 2017, 13:00 Комментарии

БИШКЕК, 29 авг - Sputnik. Ликвидирована вооруженная террористическая группировка, разыскиваемая после инцидента с сотрудниками патрульной милиции, сообщила пресс-служба ГКНБ.

Спецоперация была проведена во вторник в Жайыльском районе. До этого в понедельник возле Дворца спорта в Бишкеке задержали предполагаемых террористов.

© Фото / пресс-служба ГКНБ КРЛиквидирована вооруженная террористическая группировка, разыскиваемая после инцидента с сотрудниками патрульной милиции По версии ГКНБ, группировка планировала на праздновании Дня независимости Кыргызстана совершить вооруженные нападения и теракты в Бишкеке и Чуйской области с использованием самодельных взрывных устройств.

28 августа был задержан один из членов МТО, в машине и доме которого обнаружены и изъяты револьвер, боевые патроны различного калибра, магазины к пистолету Макарова и различные электронные носители информации, сообщили в спецслужбах.

29 августа установили местонахождение разыскиваемых. В ходе спецоперации в Жайыльском районе преступники были блокированы, им предложили сдаться.

"На предложение сотрудников ГКНБ преступники открыли огонь. При ответных выстрелах бойцы спецподразделения ГКНБ ликвидировали двоих боевиков, третий получил ранение", - рассказали в госкомитете.

Раненый боевик доставлен в больницу. Потерь и ранений среди сотрудников ГКНБ нет.

При осмотре места происшествия следственно-оперативная группа обнаружила гранату РГД-5, пистолет Макарова и ножи. Граната была обезврежена на месте.

Кроме того, госкомитет установил и задержал пособников террористической группы - 57-летнего и 32-летнего мужчин. Они водворены в СИЗО ГКНБ.

По данному факту возбуждено уголовное дело, идет расследование.

На прошлой неделе в четверг ночью патрульные милиционеры остановили машину, проехавшую на красный свет светофора. При проверке документов один из пассажиров пистолет Макарова, другой вытащил гранату и грозился взорвать ее. Правоохранители сделали два предупредительных выстрела, после чего злоумышленники скрылись. В городе объявили план "Перехват". Автомобиль обнаружили на улице Кулмырзаева в жилмассиве "Кок-Жар", в салоне нашли экстремистскую литературу и сотовый телефон. Сами подозреваемые тогда сбежали.

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