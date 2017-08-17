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Мэрия Бишкека: Строительные компании продолжают нарушать санитарные нормы

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/meriya...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445215-ru.html

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29 августа 2017, 12:31       Комментарии

Строительные компании Бишкека продолжают нарушать санитарные нормы. В связи с чем ежедневно инспекторами Санитарно-экологической инспекции мэрии столицы проводится работа по улучшению санитарного состояния, благоустройства и озеленения городской территории. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
В ходе очередного рейда установлено, что  работники строительной компании ОсОО "Ак-Тулпар складируют строительные отходы в неустановленном месте, тем самым нарушая санитарные нормы и правила благоустройства г. Бишкек.
Инспектором СЭИ мэрии города Бишкек составлен протокол на имя генерального директора ОсОО "Ак-Тулпар" Байханбаева А.Ю. по ст. 488 кодекса КР «Об административной ответственности» и направлен в районную административную комиссию для дальнейшего рассмотрения.
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