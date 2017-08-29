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Спецслужбы КР ликвидировали боевиков, планировавших совершить теракты в Бишкеке 31 августа (фото)

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/spetss...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445214-ru.html

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29 августа 2017, 12:48       Комментарии

29 августа 2017 года ГКНБ КР в ходе проводимых контртеррористических мероприятий по выявлению, предупреждению и пресечению подрывной деятельности террористического подполья, мер по недопущению в стране терактов и дестабилизации обстановки, ликвидирована вооруженная террористическая группировка, ранее разыскиваемая после инцидента с сотрудниками УПМ МВД КР.
Напомним, в ночь с 23 на 24 августа 2017 года террористическая группировка, передвигаясь по г.Бишкек на автомашине марки "Ниссан Пресаж", была остановлена дежурным нарядом патрульной милиции на пересечении ул. Ауэзова и пр. Чуй. В ходе проверки личности водителя автомашины, а также попытки осмотра его салона пассажиры автомобиля вытащили пистолет Макарова и боевую гранату (предварительно выдернув чеку) и, угрожая сотрудникам патрульной милиции, скрылись в неизвестном направлении.
В рамках реагирования на совершенное преступление органами ГКНБ были ориентированы подразделения МВД о количестве и составе террористической группы для организации розыска по установлению и задержанию преступников.
Установлено, что террористическая группировка планировала реализовать преступные замыслы в период празднования Дня независимости КР, предусматривающих совершение вооруженного нападения и совершения терактов в г. Бишкек и Чуйской области, с использованием самодельных взрывных устройств (СВУ).
28 августа в ходе проводимых совместно с МВД КР оперативных мероприятий ГКНБ в г.Бишкек задержан один из членов данной МТО М.Б, в автомашине и по месту жительства которого обнаружены и изъяты револьвер, боевые патроны различного калибра, магазины пистолета "Макарова" и различные электронные носители информации.
29 августа 2017 года ГКНБ установлено местонахождение остальных членов террористической группировки – Т.И., Ж.у.Ж. и К.Д. В ходе проведения спецоперации в Жайылском районе преступники были блокированы, им было предложено сдаться. На требования сотрудников ГКНБ преступники открыли огонь. В ходе ответного огня бойцами спецподразделениями ГКНБ боевики Т.И. и К.Д. были ликвидированы, третий член МТО Ж.у.Ж. получил ранение и позже был доставлен в больницу. Потерь и ранений среди сотрудников ГКНБ нет.
При осмотре места происшествия следственно-оперативной группой ГКНБ обнаружена граната РГД-5, пистолет "Макарова" и ножи. Обнаруженная граната обезврежена на месте. Кроме того, ГКНБ установлены и задержаны пособники тергруппы К.О, 1960 г.р., и Т.А, 1985 г.р. Они водворены в СИЗО ГКНБ КР.
По данному факту возбуждено уголовное дело и ведется расследование.
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