29 августа 2017, 12:48 Комментарии

Бишкек, 29.08.17 /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. В Бишкеке в ДТП погиб председатель Республиканского совета ветеранов войны в Афганистане Тыныбек Кадыров. Об этом агентству "Кабар" сообщили в УПМ ГУВД города Бишкек.

ДТП произошло накануне, ночью, примерно в 01:15. Кадыров, управляя автомашиной Toyota Land Cruiser, по улице Тимура Фрунзе в южном направлении не справился с управлением, вылетел на обочину и врезался в столб.

Его доставили в БНИЦТО № 4, но он получил несовместимые с жизнью травмы.

В настоящее время проводятся экспертизы.