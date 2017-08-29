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В Бишкеке в ДТП погиб председатель Республиканского совета ветеранов войны в Афганистане

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445213-ru.html

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29 августа 2017, 12:48       Комментарии

Бишкек, 29.08.17 /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. В Бишкеке в ДТП погиб председатель Республиканского совета ветеранов войны в Афганистане Тыныбек Кадыров. Об этом агентству "Кабар" сообщили в УПМ ГУВД города Бишкек.
ДТП произошло накануне, ночью, примерно в 01:15. Кадыров, управляя автомашиной Toyota Land Cruiser, по улице Тимура Фрунзе в южном направлении не справился с управлением, вылетел на обочину и врезался в столб.
Его доставили в БНИЦТО № 4, но он получил несовместимые с жизнью травмы.
В настоящее время проводятся экспертизы.

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