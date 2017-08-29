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Совместное создание золотого будущего сотрудничества в рамках БРИКС

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/sovmestno...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445212-ru.html

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Россия и Китай собираются подписать соглашение о сотрудничестве в космосе

29 августа 2017, 12:25       Комментарии

В сентябре китайский город Сямэнь привлечет внимание всего мира, потому что здесь пройдет 9-я встреча руководителей стран БРИКС на тему "Углубление партнерских отношений, создание более прекрасного будущего".
С момента появления концепции БРИКС и до настоящего времени, сформировался механизм сотрудничества с постоянными встречами руководителей пяти стран с развивающимися рынками, а также серией мероприятий по обмену и диалогов на министерском уровне, торгово-промышленными форумами и заседаниями "мозговых центров". За 10 с лишним лет страны в рамках БРИКС усилили диалог, углубили взаимодействие, учредили Новый банк развития и Пул условных валютных резервов БРИКС, постепенно совершили переход от концепции к практике, внесли важный вклад в рост мировой экономики, реформирование и совершенствование управления глобальной экономикой, стимулирование демократизации международных отношений.
Страны БРИКС находятся на схожих этапах развития, выполняют одинаковую историческую миссию, стремятся к достижению похожих целей. Вместе с этим, страны обладают большим населением, огромным рынком, сильной экономической взаимодополняемостью, а также колоссальным потенциалом сотрудничества. Постепенное углубление и расширение взаимодействия между членами объединения не только окажет прямое влияние на развитие стран в рамках БРИКС, но и коснется роста мировой экономики и развития международного процесса.
1. Совместное создание сообщества с едиными интересами стран БРИКС. В 2013 году председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул важную инициативу "Один пояс, один путь", которая получает одобрение и поддержку все большего количества стран. Россия является активным сторонником инициативы "Один пояс, один путь". В мае 2015 года главы КНР и РФ подписали совместное заявление о сопряжении строительства экономического пояса Шелкового пути и Евразийского экономического союза. Кроме этого, Китай упорядоченно соединяет свои программы со стратегиями развития и региональными планами по сотрудничеству с другими развивающимися странами в рамках БРИКС. Китайские инвестиции и зарубежное сотрудничество в сфере производственных мощностей способствуют инфраструктурному строительству, промышленной трансформации и модернизации в странах БРИКС, все это создает базу для тесного соединения интересов стран и их народов.
2. Совместное создание сообщества с едиными действиями в рамках БРИКС. Страны объединения являются важными государствами в своих регионах, обладают большим чувством ответственности, более того, они надеются на продвижение строительства структуры глобального управления, основанной на мультиполярных принципах, а также отражает политическое и экономическое развитие мира. Благодаря постоянным встречам руководителей страны-члены БРИКС могут обмениваться мнениями по важным международным и региональным вопросам, тем самым, осуществлять больше совместных действий в глобальных масштабах, поддерживать ключевую позицию ООН в международных делах, способствовать продвижению процесса демократизации международных отношений, стимулировать мир и развитие на планете. Страны БРИКС прикладывают усилия для утверждения права голоса и влиятельности, направляют единый сигнал миру, играют важную роль в совершенствовании глобального управления и укреплении мультилатеризма.
3. Совместное создание сообщества с единой ответственностью стран БРИКС. Современный мир по-прежнему неспокоен, нарастают тенденции торгового протекционизма, гегемонизма и политики силы. Участники БРИКС обязаны защищать совместные интересы стран с развивающимися рынками и развивающихся государств по важным вопросам глобального управления, а именно по проблеме изменения климата, в реформировании МВФ, по проблемам антитеррористической борьбы, транснациональной преступности и кибербезопасности. Будучи объединением стран с большими развивающимися рынками, а также глобальной заинтересованной стороной, БРИКС способна и несет ответственность за предоставление рационального решения в отпоре глобальным вызовам. Одновременно с собственным развитием странам БРИКС следует активно предоставлять больше общественных благ международному сообществу.
Автор: Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РФ
Источник: "Жэньминь жибао"

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