ГНС задержала автомашину с 5 тоннами контрабандных окорочков

29 августа 2017, 12:30 Комментарии

Бишкек, 29.08.17. /Кабар/. Сотрудники Сервисного центра Государственной налоговой службы (ГНС) на контрольно-пропускном пункте "Сосновка" задержали автомашину, перевозившую груз без соответствующих документов. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

В ходе рейдового налогового контроля в автомашине были обнаружены окорочка в количестве 5 тыс. килограмм без соответствующих документов, о чем составлен акт.

Задержанная автомашина вместе с грузом и соответствующими документами по итогам рейдового налогового контроля по соблюдению требований налогового законодательства КР переданы управлению ГСБЭП по Жайылскому и Панфиловскому районам.