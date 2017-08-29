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ГНС задержала автомашину с 5 тоннами контрабандных окорочков

Источник:
http://kabar.kg/news/gns-zader...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445211-ru.html

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В Жайылском районе прошла спецоперация по задержанию террористов

29 августа 2017, 12:30       Комментарии

Бишкек, 29.08.17. /Кабар/. Сотрудники Сервисного центра Государственной налоговой службы (ГНС) на контрольно-пропускном пункте "Сосновка" задержали автомашину, перевозившую груз без соответствующих документов. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.
В ходе рейдового налогового контроля в автомашине были обнаружены окорочка в количестве 5 тыс. килограмм без соответствующих документов, о чем составлен акт.
Задержанная автомашина вместе с грузом и соответствующими документами по итогам рейдового налогового контроля по соблюдению требований налогового законодательства КР переданы управлению ГСБЭП по Жайылскому и Панфиловскому районам.

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