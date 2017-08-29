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США и Казахстан запустят регулярный стратегический диалог по энергетике

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/ssha-i-ka...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445210-ru.html

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29 августа 2017, 12:33       Комментарии

Бишкек, 29.08.17 /Кабар/. Между США и Казахстаном будет запущен регулярный стратегический диалог по энергетике, сообщил замминистра энергетики США Дэн Бруйетт, сообщило агентство РИА "Новости".
"Я рад, что во время сегодняшней встречи с министром Бозумбаевым, мы договорились об укреплении нашего сотрудничества и о запуске регулярного стратегического диалога по энергетике в знак признания важности источников энергии в двусторонних отношениях", - сказал Бруйетт журналистам по итогам встречи с министром энергетики Казахстана Канатом Бозумбаевым.
Он отметил, что США и Казахстан "будут работать вместе над продвижением гражданской ядерной энергетики, которая безопаснее и больше защищена от распространения, признавая ее важность как источника электроэнергии с нулевыми выбросами и базисной электрической нагрузкой".
"Я приглашаю министра Бозумбаева в Вашингтон для официального запуска стратегического диалога по энергетике между США и Казахстаном, где мы разработаем план работы по расширению сотрудничества в 2018 году и последующие годы", - сказал Бруйетт.
Казахстан является одним из крупнейших в мире производителей урана: в 2016 году добыча этого сырья для топлива АЭС в стране составила около 24 тысяч тонн, что на 1,7 процента выше, чем в 2015 году.

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