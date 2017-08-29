В Таджикистане подготовлен законопроект "О статусе столицы" в новой редакции

29 августа 2017, 12:37 Комментарии

Бишкек, 29.08.17 /Кабар/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел заседание Правительства республики. На заседании были обсуждены поправки в ряд действующих законов, в том числе "О статусе столицы", сообщило агентство "Азия плюс".

В начале заседания правительства был заслушан отчёт мэра города Турсунзаде о ходе исполнения Конституционного закона "О местных органах государственной власти" и закона "Об органах самоуправления посёлков и сёл", сообщает пресс-служба президента.

Эмомали Рахмон дал несколько поручения руководству Турсунзаде по полной реализации установок действующих законов, расширению процесса созидательных работ, повторному севу, сбору урожая, своевременному решению проблем народа и другим актуальным вопросам.

На заседании были рассмотрены и предложены на рассмотрение нижней палаты парламента проекты ряда законов страны, в том числе проект закона "О статусе столицы" в новой редакции, изменения в закон "О рекламе", в закон "О страховой деятельности", в закон "О кредитных историях" и в закон "О статусе военнослужащих".

Действующий закон Таджикистана "О статусе столицы" был принять в декабре 2009 года.

В конце заседания Эмомали Рахмон дал конкретные поручения и указания членам правительства, руководителям министерств и ведомств, госорганизаций и учреждений относительно обеспечения исполнения установок действующих законов, постановлений и распоряжений правительства, расширения созидательных работ, повторного сева, всесторонней подготовки к началу нового учебного года и празднику 26-летия независимости республики.