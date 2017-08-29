Спецоперация ГКНБ в Жайылском районе: Двое боевиков убиты, один ранен

29 августа 2017, 12:37 Комментарии

Бишкек, 29.08.17. /Кабар/. В ходе спецоперации по задержанию членов террористической группировки в Жайылском районе Чуйской области двое боевиков были ликвидированы, один получил ранения. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) КР.

29 августа 2017 года ГКНБ КР в ходе проводимых контртеррористических мероприятий по выявлению, предупреждению и пресечению подрывной деятельности террористического подполья, мер по недопущению в стране терактов и дестабилизации обстановки, ликвидирована вооруженная террористическая группировка, ранее разыскиваемая после инцидента с сотрудниками УПМ МВД КР.

В ночь с 23 на 24 августа 2017 года террористическая группировка передвигаясь по г.Бишкек на автомашине марки "Ниссан Пресаж" была остановлена дежурным нарядом патрульной милиции по ул.Ауэзова/пр.Чуй. В ходе проверки личности водителя автомашины, а также попытки осмотра его салона, пассажиры автомобиля вытащили пистолет Макарова и боевую гранату (предварительно выдернув чеку), угрожая сотрудникам патрульной милиции, скрылись в неизвестном направлении.

В рамках реагирования на совершенное преступление, органами ГКНБ были ориентированы подразделения МВД о количестве и составе террористической группы, для организации розыска по установлению и задержанию преступников.

Установлено, что террористическая группировка планировала реализовать преступные замыслы в период празднования Дня независимости КР, предусматривающих совершение вооруженного нападения и совершения терактов в г.Бишкек и Чуйской области, с использованием самодельных взрывных устройств (СВУ).

28 августа т.г. в ходе проводимых совместно с МВД КР оперативных мероприятий ГКНБ в г.Бишкек задержан один из членов данной МТО М.Б, в автомашине которого и по месту жительства обнаружены и изъяты револьвер, боевые патроны различного калибра, магазины пистолета "Макарова" и различные электронные носители информации.

29 августа 2017 года ГКНБ установлено местонахождение остальных членов террористической группировки – Т.И., Ж.у.Ж. и К.Д. В ходе проведения спецоперации в Жайылском районе преступники были блокированы, им было предложено сдаться. На требования сотрудников ГКНБ преступники открыли огонь. В ходе ответного огня бойцами спецподразделениями ГКНБ боевики Т.И. и К.Д. были ликвидированы, третий член МТО Ж.у.Ж. получил ранение. Раненый боевик Ж.у.Ж доставлен в больницу. Потерь и ранений среди сотрудников ГКНБ нет.

При осмотре места происшествия следственно-оперативной группой ГКНБ обнаружена граната РГД-5, пистолет "Макарова" и ножи. Обнаруженная граната обезврежена на месте.

Кроме того, ГКНБ установлены и задержаны пособники террористической группы К.О, 1960 г.р., и Т.А, 1985 г.р. Они водворены в СИЗО ГКНБ КР.

По данному факту возбуждено уголовное дело и ведется расследование.