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В Минсоциального развития будут массовые увольнения и ротация сотрудников, - министр Т.Исакунова

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445207-ru.html

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29 августа 2017, 12:35       Комментарии

В Министерстве труда и социального развития будут массовые увольнения, сказала министр Таалайкуль Исакунова на коллегии ведомства. Выслушав информацию по ситуацию в Ноокатском районе, она сказала, что у нее волосы встают дыбом от такой информации. Ранее ей доложили о многочисленных нарушениях в управлении по Ноокатскому району.
"Центральный аппарат живет сам по себе, а районные начальники живут сами по себе. Министры приходят-уходят, заместителям министра нет ни до чего дела. Уважаемые сотрудники Министерства, пусть это будет стоить массового увольнения, пусть это будет стоить моей должности. Но мы должны с этим бороться и прощаться с теми сотрудниками, у которых нет результата в работе", - сообщила она.
По словам министра, будет сильно изменена кадровая политика. "Начальники и заместители районных отделов, работающие на должности, подверженные коррупции, хотите ли вы или нет, но будет ротация", - сказала она.

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