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Мамытов: Лидеры КР и РУз "сверили свои часы" по качеству взаимоотношений

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365487_ma...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445206-ru.html

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29 августа 2017, 12:16       Комментарии

Вопросы по кыргызско-узбекской границе удалось поднять лишь благодаря политической воле лидеров стран. Об этом сегодня, 29 августа, на круглом столе в пресс-центре "ВБ" заявил эксперт по безопасности Токон Мамытов.
По его словам, вопросы по демаркации и делимитации границ в разные годы поднимала как узбекская, так и кыргызская сторона, но безуспешно.
"Я должен откровенно сказать, что вопросы границы были инициированы как с узбекской, так и с кыргызской стороны. Политическое решение не принималось, и вопрос не получал разрешения, но после визита нашего главы государства в Ташкент в прошлом году, а в Астане они (президенты Узбекистана и Кыргызстана) еще раз встретились и "сверили свои часы" по улучшению и выводу на качественный уровень взаимоотношений наших стран, лед тронулся. Политически принятое решение позволило подписать промежуточный договор", - считает Мамытов.
На протяжении последних нескольких лет вопрос границ двух стран оставался напряженным. 16 августа в Бишкеке прошла межправкомиссия по делимитации и демаркации границ, на которой стороны описали более тысячи километров границ и сейчас готовят промежуточный договор на 1170,53 км. По оставшимся участкам переговоры будут продолжены.

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