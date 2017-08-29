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Пять тонн куриных ножек конфисковали налоговики на посту "Сосновка"

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365489_pi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445205-ru.html

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Через пост "Сосновка" пытались провезти 5 тонн контрабандных окорочков

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Срок уплаты налогов скоро истекает. После налоговики проведут рейды

29 августа 2017, 12:25       Комментарии

Сотрудники налоговой службы на посту "Сосновка" задержали автомашину с пятью тоннами окорочков без соответствующих документов. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.
В ходе рейдового налогового контроля было выявлено, что данный груз перевозится без соответствующих документов, о чем составлен акт.
Задержанная автомашина передана управлению ГСБЭП по Жайылскому и Панфиловскому районам Чуйской области.

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