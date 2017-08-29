Пять тонн куриных ножек конфисковали налоговики на посту "Сосновка"

Сотрудники налоговой службы на посту "Сосновка" задержали автомашину с пятью тоннами окорочков без соответствующих документов. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.
В ходе рейдового налогового контроля было выявлено, что данный груз перевозится без соответствующих документов, о чем составлен акт.
Задержанная автомашина передана управлению ГСБЭП по Жайылскому и Панфиловскому районам Чуйской области.
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