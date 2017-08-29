Пять тонн куриных ножек конфисковали налоговики на посту "Сосновка"

29 августа 2017, 12:25 Комментарии

Сотрудники налоговой службы на посту "Сосновка" задержали автомашину с пятью тоннами окорочков без соответствующих документов. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

В ходе рейдового налогового контроля было выявлено, что данный груз перевозится без соответствующих документов, о чем составлен акт.

Задержанная автомашина передана управлению ГСБЭП по Жайылскому и Панфиловскому районам Чуйской области.