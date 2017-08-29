Минобразования: В этом году в школах увеличат часы для изучения трех языков

29 августа 2017, 12:39 Комментарии

Сегодня, 29 августа, в ходе пресс-конференции министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева рассказала о готовности общеобразовательных учреждений к новому учебному году и о нововведениях в системе образования.

Так, глава Минобразования отметила, что в этом году 775 школ будут подключены к интернету и будет создано 60 электронных библиотек. Кроме того, для школ закуплено более четырех тысяч современных телевизоров, что также позволит улучшить качество образования.

Еще одним из пунктов подготовки к учебному процессу является сдача в эксплуатацию 28 объектов образования, которые строились во всех регионах страны. Еще одним нововведением, по словам министра, будет акцент на развитие языков: государственного, официального и английского.

"В 56 пилотных школах начнется пробирование новых учебников. Упор будет сделан на предметах научного цикла. Также в новом учебном году будет увеличено количество часов по английскому языку", - сказала министр образования и науки КР Гульмира Кудайбердиева.