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Минобразования: В этом году в школах увеличат часы для изучения трех языков

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365488_mi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445203-ru.html

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В 2017 году на дошкольное образование в Кыргызстане выделено 2,3 млрд сомов

29 августа 2017, 12:39       Комментарии

Сегодня, 29 августа, в ходе пресс-конференции министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева рассказала о готовности общеобразовательных учреждений к новому учебному году и о нововведениях в системе образования.
Так, глава Минобразования отметила, что в этом году 775 школ будут подключены к интернету и будет создано 60 электронных библиотек. Кроме того, для школ закуплено более четырех тысяч современных телевизоров, что также позволит улучшить качество образования.
Еще одним из пунктов подготовки к учебному процессу является сдача в эксплуатацию 28 объектов образования, которые строились во всех регионах страны. Еще одним нововведением, по словам министра, будет акцент на развитие языков: государственного, официального и английского.
"В 56 пилотных школах начнется пробирование новых учебников. Упор будет сделан на предметах научного цикла. Также в новом учебном году будет увеличено количество часов по английскому языку", - сказала министр образования и науки КР Гульмира Кудайбердиева.

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