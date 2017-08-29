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Катар готов рассмотреть инициативу об отмене визового режима для Кыргызстана

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/katar-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445202-ru.html

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29 августа 2017, 11:38       Комментарии

В г. Доха Чрезвычайный и Полномочный посол Кыргызской Республики в Государстве Катар Нуран Ниязалиев встретился с директором Департамента консульской службы МИД Государства Катар Мохаммедом Абдуллой Аль-Субаи, сообщает пресс-служба МИД КР.
В ходе состоявшейся беседы посол Н.Ниязалиев проинформировал о внедрении Министерством иностранных дел КР системы "Электронная виза" в рамках проекта "Таза-Коом", которая позволит гражданам иностранных государств получать туристические и деловые визы Кыргызской Республики через интернет. Он также сообщил, что в связи с предстоящими выборами президента Кыргызской Республики впервые в истории страны в г. Доха образован избирательный участок №9050, где могут проголосовать находящиеся в Государстве Катар граждане Кыргызской Республики. Он проинформировал о предстоящем праздновании Дня Независимости Кыргызской Республики в г. Доха, на которое приглашаются все соотечественники. Отмечая вклад кыргызстанцев в катарскую экономику, посол Н.Ниязалиев подчеркнул важность рассмотрения вопроса о введении безвизового режима для граждан Кыргызской Республики.
Со своей стороны посол Мохаммед Абдулла Аль-Субаи, поздравив кыргызскую диаспору с предстоящим Днем Независимости Кыргызской Республики, пожелал успешного проведения голосования в г. Доха на президентских выборах 15 октября.
Он проинформировал о процедуре внедрения безвизового режима для иностранцев и заверил в готовности катарской стороны внимательно изучить просьбу об освобождении граждан Кыргызской Республики от необходимости получения катарской въездной визы в рамках следующего этапа визовой политики страны.

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