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Через пост "Сосновка" пытались провезти 5 тонн контрабандных окорочков

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/cherez...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445201-ru.html

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В Баткене задержали 7,4 тысяч литров контрабандного бензина

29 августа 2017, 11:56       Комментарии

Сотрудники Сервисного центра Государственной налоговой службы на контрольно-пропускном пункте "Сосновка" задержали автомашину, перевозившую груз без соответствующих документов. Об этом сообщают в пресс-службе ГНС КР.
В ходе рейдового налогового контроля в автомашине были обнаружены окорочка в количестве 5 тыс. килограмм без соответствующих документов.
Задержанная автомашина вместе с грузом и соответствующими документами по итогам рейдового налогового контроля по соблюдению требований налогового законодательства КР переданы управлению ГСБЭП по Жайылскому и Панфиловскому районам.

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