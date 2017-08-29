Через пост "Сосновка" пытались провезти 5 тонн контрабандных окорочков

29 августа 2017, 11:56 Комментарии

Сотрудники Сервисного центра Государственной налоговой службы на контрольно-пропускном пункте "Сосновка" задержали автомашину, перевозившую груз без соответствующих документов. Об этом сообщают в пресс-службе ГНС КР.

В ходе рейдового налогового контроля в автомашине были обнаружены окорочка в количестве 5 тыс. килограмм без соответствующих документов.

Задержанная автомашина вместе с грузом и соответствующими документами по итогам рейдового налогового контроля по соблюдению требований налогового законодательства КР переданы управлению ГСБЭП по Жайылскому и Панфиловскому районам.