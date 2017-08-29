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За несколько дней в Чуйской области выявлено более 1700 нарушений ПДД

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/za-nes...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445200-ru.html

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29 августа 2017, 12:23       Комментарии

В связи с началом нового 2017-2018 учебного года и в целях обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения в городах и в населенных пунктах Чуйской области сотрудниками Патрульной милиции по ГУВД Чуйской области проводятся профилактические мероприятия под кодовыми наименованием "Нетрезвый водитель" и "За рулем". Об этом сообщает пресс-служба регионального управления.
Рейдовые мероприятия, в которых задействованы сотрудники Патрульной милиции по Чуйской области, проходят на территории Чуйской области в период с 25 по 31 августа 2017 года. Сотрудники Патрульной милиции проводят с водителями профилактические беседы, а также вручают буклеты-предостережения о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.
"В период проведения рейдового мероприятия сотрудниками Патрульной милиции по ГУВД Чуйской области выявлено и задержано 25 водителей за управление автотранспортными средствами в состоянии алкогольного  опьянения. Также выявлено более 1700 нарушений правил дорожного движения, 61 автомобиль водворен на специальные штрафстоянки, за управление транспортным средством без соответствующих документов оштрафован 41 автолюбитель, за управление автомобилем с затонированными стеклами – 7 человек", — отмечают в ГУВД Чуйской области.

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