За несколько дней в Чуйской области выявлено более 1700 нарушений ПДД

29 августа 2017, 12:23 Комментарии

В связи с началом нового 2017-2018 учебного года и в целях обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения в городах и в населенных пунктах Чуйской области сотрудниками Патрульной милиции по ГУВД Чуйской области проводятся профилактические мероприятия под кодовыми наименованием "Нетрезвый водитель" и "За рулем". Об этом сообщает пресс-служба регионального управления.

Рейдовые мероприятия, в которых задействованы сотрудники Патрульной милиции по Чуйской области, проходят на территории Чуйской области в период с 25 по 31 августа 2017 года. Сотрудники Патрульной милиции проводят с водителями профилактические беседы, а также вручают буклеты-предостережения о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

"В период проведения рейдового мероприятия сотрудниками Патрульной милиции по ГУВД Чуйской области выявлено и задержано 25 водителей за управление автотранспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Также выявлено более 1700 нарушений правил дорожного движения, 61 автомобиль водворен на специальные штрафстоянки, за управление транспортным средством без соответствующих документов оштрафован 41 автолюбитель, за управление автомобилем с затонированными стеклами – 7 человек", — отмечают в ГУВД Чуйской области.