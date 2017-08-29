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В Самарканде состоялась церемония открытия фестиваля "Шарк тароналари"

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/v-samarka...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445199-ru.html

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29 августа 2017, 12:02       Комментарии

Ташкент, 29.08.17 /Толонбай Курбанов – Кабар/. В Самарканде 28 августа вечером состоялась церемония торжественного открытия XI международного музыкального фестиваля "Шарк тароналари" (Мелодии Востока).
В церемонии открытия Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев приветствуя участников фестиваля, подчеркнул глубокий гуманистический дух и философию, важную роль этого фестиваля в укреплении дружбы между народами, развитии культурного диалога, сохранении традиций классической музыки, пожелал успехов работе фестиваля.
"В нынешнее чрезвычайно сложное время, когда в мире усиливаются различные вызовы и угрозы, усугубляются противостояния, все больше возрастают роль и значение музыкального искусства, которое без переводчиков объединяет миллионы людей разных национальностей, языков и религий, еще больше укрепляет узы дружбы, сотрудничества и согласия", подчеркнул он.
После этого участникам церемонии была представлена театрализованная концертная программа.
В церемонии приняли участие заместитель генерального секретаря ООН, генеральный секретарь Всемирной туристической организации Талеб Рифаи, председатель Ассамблеи парламентов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Кристин Муттонен, генеральный директор Организации по вопросам образования, науки и культуры Организации исламского сотрудничества Абдулазиз Осман аль-Тувейджри.
Присутствовали также Гендиректор Международного центра по изучению истории, культуры и искусства ислама Халит Эрен, генеральный секретарь Международной организации фольклорного искусства по Азиатскому региону Мун Хюн Сук, председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев, специальный представитель Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, представители дипломатического корпуса, общественности, зарубежной и местной СМИ.
На первом музыкальном празднике в 1997 году приняли участие 57 артистов из 31 государств мира, в этом году в фестивале участвует 241 исполнитель из 58 стран.

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