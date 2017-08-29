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Младшая дочь первого президента Узбекистана покинет пост узбекского посла в ЮНЕСКО

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/mladshaia...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445198-ru.html

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"Бескровная революция" президента Атамбаева

29 августа 2017, 12:19       Комментарии

Ташкент, 29.08.17 /Толонбай Курбанов – Кабар/. Младшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Лола Каримова-Тилляева намерена покинуть должность постоянного представителя Узбекистана в ЮНЕСКО. Об этом она заявила в Самарканде в ходе международной конференции "Центральноазиатский Ренессанс в истории мировой цивилизации".
"В ближайшее время я откажусь от своей должности посла ЮНЕСКО ради семьи, личных целей и проектов, а также в связи с работой в фонде им. Ислама Каримова, новых творческих, культурных и благотворительных проектов", заявила она. Лола выступала под фамилией Л.Тилляева.
Лола Каримова-Тилляева стала постоянным представителем Узбекистана в ЮНЕСКО в январе 2008 года. Она также возглавляет Республиканский детский общественный фонд "Сен ёлғиз эмассан" ("Ты не одинок"), Республиканский центр социальной адаптации детей, является президентом Федерации гимнастики и председателем попечительского совета Республиканского благотворительного общественного фонда им. Ислама Каримова.

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