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Посол Узбекистана в КР прокомментировал предстоящий визит Мирзиёева в Кыргызстан

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/posol-uzb...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445197-ru.html

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29 августа 2017, 12:03       Комментарии

Бишкек, 29.08.17. /Нуркыз Сабырова – Кабар/. В Бишкеке проходит круглый стол, посвященный теме сотрудничества Кыргызстана и Узбекистана в решении пограничных вопросов.
В данном мероприятии участвуют чрезвычайный и полномочный посол Республики Узбекистан в КР Комил Рашидов, экс-вице-премьер КР Олег Панкратов и заместитель министра экономики КР Алмаз Сазбаков, а также экспертное сообщество стран.
Первым вопросом обсуждения дискуссии была дата визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кыргызстан.
"Президент Алмазбек Атмабаев в ходе рабочей поездки в Ош заявил, что скоро в Кыргызстан прибудет президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Давайте не будем спешить и следить за новостями в СМИ Кыргызстана и Узбекистана", - прокомментировал Рашидов.
В дальнейшем участники мероприятия планируют обсудить текущую ситуацию и перспективы кыргызско-узбекского межгосударственного сотрудничества в сфере развития взаимовыгодных торгово-экономических отношений, культурных связей, а также вопросы обеспечения региональной безопасности.

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