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В Бишкеке продолжается ремонт дорог

 

Фотографии: kabar.kg

   

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445194-ru.html

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29 августа 2017, 12:05       Комментарии

Бишкек, 29.08.17. /Кабар/. В Бишкеке продолжается ремонт дорог, сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.
По информации Свердловской районной администрации, в микрорайоне "Аламедин-1" ведутся работы по подготовке к ремонту дорог.
Общая протяженность внутримикрорайонных дорог составляет 3 тыс 800 метров, из них отремонтировано 640 метров, ремонтируется - 1000 метров. На сегодняшний день проводятся работы по подготовке к асфальтированию дорог, установлены бордюры, тротуары, отремонтирована и восстановлена ирригационная сеть (арычная система), выложены трубы. Работы планируется завершить к концу сентября 2017 года.
На установку освещения в микрорайоне из районного бюджета выделено 400 тыс. сомов.
На данный момент приобретены все строительные материалы для установки уличного освещения, МП "Бишкексвет" ведет работу по монтажу кабеля до ПНО. По предварительной информации МП "Бишкексвет" работы будут завершены к сентябрю 2017 года.

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