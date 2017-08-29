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В Баткене состоялся турнир по мини-футболу среди сотрудников милиции

 

Фотографии: kabar.kg

       

Источник:
http://kabar.kg/news/v-batkene...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445193-ru.html

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29 августа 2017, 12:08       Комментарии

Ош, 29.08.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. В городе Баткене 25 августа состоялся турнир по мини-футболу среди сотрудников УВД Баткенской области, посвященный памяти погибшего капитана милиции Абдибаита Кудайбердиева и 26-летней годовщине независимости Кыргызстана. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Баткенской области.
По данным пресс-службы, данный турнир, посвященный капитану милиции Кудайбердиеву, проводится ежегодно. В турнире приняли участие 8 городских и районных команд УВД Баткенской области. По результатам соревнования победителям турнира были вручены денежные призы и кубок.
Целью мероприятия является популяризация спорта среди сотрудников правоохранительных органов и популяризация здорового образа жизни.

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