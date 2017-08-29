В Баткене состоялся турнир по мини-футболу среди сотрудников милиции

29 августа 2017, 12:08 Комментарии

Ош, 29.08.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. В городе Баткене 25 августа состоялся турнир по мини-футболу среди сотрудников УВД Баткенской области, посвященный памяти погибшего капитана милиции Абдибаита Кудайбердиева и 26-летней годовщине независимости Кыргызстана. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Баткенской области.

По данным пресс-службы, данный турнир, посвященный капитану милиции Кудайбердиеву, проводится ежегодно. В турнире приняли участие 8 городских и районных команд УВД Баткенской области. По результатам соревнования победителям турнира были вручены денежные призы и кубок.

Целью мероприятия является популяризация спорта среди сотрудников правоохранительных органов и популяризация здорового образа жизни.