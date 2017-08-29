Народная артистка КР выступила в концертной программе открытия фестиваля "Шарк тароналари" в Самарканде

29 августа 2017, 12:09 Комментарии

Ташкент, 29.08.17 /Толонбай Курбанов – Кабар/. Народная артистка Кыргызстана Саламат Садыкова выступила с песней "Туулган жерим" на торжественной концертной программе, посвященной открытию XI международного музыкального фестиваля "Шарк тароналари" (Мелодии Востока) в г. Самарканде.

"Мы очень хорошо знаем Саламат Садыкову как звезду кыргызского искусства. Ее голос и мастерство исполнения своеобразны, она стоит наравне с мировыми звездами. Сегодняшнее ее выступление на площади Регистан - настоящее проявление народной дипломатии, служит для дальнейшего укрепления дружбы и братства между узбекскими и кыргызскими народами. Желаем ей новых творческих успехов", - прокомментировал корреспонденту ИА "Кабар" знаменитый узбекский писатель и публицист Мухаммад Шариф Маматкулов.

Садыкова является лауреатом международного фестиваля "Шарк тароналари", активным проводником народной дипломатии в сфере искусства, несколько раз выступала с концертной программой в Ташкенте по приглашению посольства КР в РУз и Кыргызского национального культурного центра Узбекистана.