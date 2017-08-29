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Народная артистка КР выступила в концертной программе открытия фестиваля "Шарк тароналари" в Самарканде

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/narodnaia...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445192-ru.html

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29 августа 2017, 12:09       Комментарии

Ташкент, 29.08.17 /Толонбай Курбанов – Кабар/. Народная артистка Кыргызстана Саламат Садыкова выступила с песней "Туулган жерим" на торжественной концертной программе, посвященной открытию XI международного музыкального фестиваля "Шарк тароналари" (Мелодии Востока) в г. Самарканде.
"Мы очень хорошо знаем Саламат Садыкову как звезду кыргызского искусства. Ее голос и мастерство исполнения своеобразны, она стоит наравне с мировыми звездами. Сегодняшнее ее выступление на площади Регистан - настоящее проявление народной дипломатии, служит для дальнейшего укрепления дружбы и братства между узбекскими и кыргызскими народами. Желаем ей новых творческих успехов", - прокомментировал корреспонденту ИА "Кабар" знаменитый узбекский писатель и публицист Мухаммад Шариф Маматкулов.
Садыкова является лауреатом международного фестиваля "Шарк тароналари", активным проводником народной дипломатии в сфере искусства, несколько раз выступала с концертной программой в Ташкенте по приглашению посольства КР в РУз и Кыргызского национального культурного центра Узбекистана.

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