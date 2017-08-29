Одобрен технический регламент ЕАЭС, определяющий требования безопасности к нефти

29 августа 2017, 12:11 Комментарии

БИШКЕК, 29.08.17. /Кабар/. Проект техрегламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС) "О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и (или) использованию" одобрен на заседании Консультативного комитета по техническому регулированию, которое провел директор Департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Арман Шаккалиев, сообщает пресс-служба ЕЭК.

Документ определяет требования к нефти, выпускаемой в обращение на территории Союза. Например, при производстве и транспортировке нефти исключено применение химических реагентов, содержащих хлорорганические соединения. Массовая доля сероводорода при передаче нефти на транспортировку магистральным трубопроводом или переработку не должна превышать 0,002% (20 ppm), метил- и этилмеркаптанов – 0,004% (40 ppm) и т.д. Документ также устанавливает правила обращения нефти на рынке Союза, согласно которым, в частности, каждая ее партия должна сопровождаться паспортом с четко определенным перечнем информации, включая наименование юридического лица-производителя, нормативные значения показателей нефти, результаты лабораторных испытаний, единый знак обращения продукции на рынке ЕАЭС. Ответственным государством-разработчиком техрегламента ЕАЭС "О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и (или) использованию" является Россия, другие страны Союза – соразработчики.

Члены Консультативного комитета приняли решение направить проект "нефтяного" техрегламента Союза на рассмотрение Коллегии Евразийской экономической комиссии. Документ может быть принят до конца этого года.

Одобрен также проект решения "О типовых схемах оценки соответствия", который предусматривает установление единых для стран ЕАЭС унифицированных правил и процедур проведения обязательной оценки соответствия при применении союзных техрегламентов. Документ позволит обеспечить реализацию основополагающего принципа, установленного Договором о Союзе в части единства правил и процедур проведения обязательной оценки соответствия. Проект прошел все установленные процедуры, в том числе публичное обсуждение, и направлен для рассмотрения Коллегией ЕЭК.

Получила одобрение и направлена на рассмотрение Коллегии ЕЭК и программа по разработке межгосударственных стандартов к техрегламенту ЕАЭС "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники". Программа предусматривает подготовку Республикой Беларусь в 2018 – 2020 годах шести стандартов на основе международных требований (МЭК). Такое же решение принято по перечням стандартов к техрегламенту ЕАЭС "О безопасности мебельной продукции". Актуализированная редакция перечней стандартов включает 80 межгосударственных стандартов и 13 национальных стандартов, из которых 25 % разработано на основе международных стандартов (ISO) и 22 % – на основе европейских стандартов (EN).

Одобрен проект рекомендации Комиссии о единообразном представлении органами по аккредитации государств-членов ЕАЭС в Комиссию сведений об органах по оценке соответствия для включения в единый реестр органов по оценке соответствия ЕАЭС. Проект рекомендации подготовлен по итогам практики формирования и ведения единого реестра органов по оценке соответствия Союза с учетом взаимодействия с органами по аккредитации государств-членов.

Кроме того, члены Консультативного комитета одобрили и направили для рассмотрения на заседаниях Коллегии ЕЭК ряд документов в сфере санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер, среди которых – проект решения Коллегии ЕЭК о внесении изменений в Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции. Из Перечня вкусоароматических химических веществ, разрешенных для применения при производстве пищевых ароматизаторов, планируется исключить фенилацетон. В Единых ветеринарных (ветеринарно-санитарных) требованиях, намечено скорректировать норму содержания мышьяка в кормовой муке из рыбы, морских млекопитающих, ракообразных и беспозвоночных.

В заседании приняли участие члены Консультативного комитета и руководители (заместители руководителей) органов государственной власти стран ЕАЭС, в том числе председатель Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан Галымжан Дугалов, первый заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь Валентин Татарицкий, руководитель Росаккредитации Алексей Херсонцев, директор Департамента Минпромторга России Константин Леонидов, представители органов государственной власти, бизнес-сообщества, независимые эксперты стран ЕАЭС.

В рамках первого заседания Подкомитета по техническим регламентам и стандартам Консультативного комитета обсуждены вопросы обеспечения техрегламентов Союза стандартизированными методами исследований (испытаний) и измерений, в том числе правилами отбора образцов. Арман Шаккалиев подчеркнул важность совместных действий Комиссии и уполномоченных органов государств-членов по анализу, своевременному планированию и интенсификации работ по обеспечению методами испытаний союзных техрегламентов. Результатом этого должна стать разработка современных межгосударственных стандартов на методы испытаний продукции.

Справка

Консультативный комитет по техническому регулированию, применению санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер создан Решением Коллегии ЕЭК от 18 сентября 2012 года № 161. Является органом, обеспечивающим проведение консультаций с представителями государств ЕАЭС и выработку предложений в сфере технического регулирования, применения санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер.